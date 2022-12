Pakistan: ministro Esteri Bhutto Zardari all’Onu esorta India ad affrontare questione Kashmir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito sul sistema multilaterale, come da lui riferito su Twitter, Bhutto Zardari ha evidenziato la necessità di azioni di emergenza e riforme sistemiche per affrontare le priorità dei Paesi in via di sviluppo e conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e quelli sul clima. Riguardo al Consiglio di sicurezza, il ministro ha invocato una riforma globale all’insegna di una democratizzazione e di un’equa partecipazione di tutti e ha “messo in guardia dall’aggiunta di nuovi membri permanenti che creerebbero nuovi centri di privilegio e aggraverebbero la paralisi nel Consiglio”. Infine, il rappresentante di Islamabad ha esortato l’India, che nel mese di dicembre presiede il Consiglio, di “dimostrare il proprio impegno per il multilateralismo attuando le risoluzioni del Consiglio di sicurezza sul Jammu e Kashmir”. (Inn)