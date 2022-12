Migranti: Ong francese, soccorritori arrivati "troppo tardi" per salvare migranti della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono dei dubbi sulla velocità della risposta dell'intervento di soccorso britannico all'ennesim tragedia avvenuta ieri nel Canale della Manica dove hanno perso la vita almeno quattro migranti. Come riporta il quotidiano "The Independent", i funzionari britannici affermano di essere stati avvisati dell'incidente in corso alle 3 di mercoledì mattina (le 4 in Italia), ma un'Ong francese che si occupa di migranti, Utopia56, riferisce di aver ricevuto una chiamata di soccorso all'1.53, oltre un'ora prima. L'Ong avrebbe avvisato la guardia costiera francese pochi minuti dopo, inviando la posizione della barca, ma non ha ricevuto risposta sino alle 3 del mattino, quando gli è stato risposto che le autorità britanniche stavano conducendo le ricerche. (Rel)