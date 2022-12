Energia: Meloni, a Consiglio europeo mi aspetto passi avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla questione energetica mi aspetto che si faccia un passo avanti": lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. "Mi aspetto che si faccia un passo avanti. Credo che la questione energetica sia estremamente rilevante, perché questo è complessivamente un Consiglio europeo nel quale noi siamo chiamati a confermare il nostro sostegno sulla vicenda della guerra di aggressione contro l'Ucraina. Ma questo significa anche essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze che il conflitto comporta", ha dichiarato. "Io credo che il tema sia molto politico e poco tecnico. Per cui credo che questo Consiglio europeo abbia le carte in regola per fare dei passi avanti", ha aggiunto il presidente. L'Italia, ha detto Meloni, "porta la sua posizione, contribuirà al dibattito e cercherà soluzioni comuni che siano efficaci". Nel corso della giornata, ha concluso il presidente del Consiglio, "vedremo come andava andrà avanti, ma sono molte le materie rilevanti all'ordine del giorno". (Beb)