Russia: 12 anni di reclusione a uomo che ha tentato di vendere dati segreti all'Ucraina

- Un residente della città russa di Khabarovsk, Vjacheslav Mamukov, è stato condannato a 12 anni e mezzo di reclusione per aver tentato di vendere dati segreti all'Ucraina. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Servizio per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb), citato dall'agenzia di stampa "Tass". Secondo l'Fsb, Mamukov, "avendo accesso a informazioni riservate", ha proposto ai servizi speciali ucraini di acquistare da lui "informazioni che potrebbero essere utilizzate a scapito della sicurezza della Federazione Russa, anche per effettuare azioni di sabotaggio". In particolare, si trattava di "segreti pubblici e commerciali relativi alle infrastrutture di trasporto". (Rum)