Migranti: Meloni, chiediamo di affrontare questione sul piano strutturale

- L'Italia chiede di affrontare la questione migratoria su un piano strutturale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Nei confronti del vicinato sud, della dimensione mediterranea, voi avete visto quanto questo governo stia proiettando l'Italia sulla sua dimensione mediterranea", ha detto. Una dimensione importante, secondo Meloni, sia nel rapporto col Nord Africa che con i Paesi del Mediterraneo, "che chiaramente diventa molto importante sempre nel contesto nel quale ci troviamo, sia in termini di cooperazione, che di cooperazione energetica, e ovviamente per quello che riguarda la vicenda migratoria, che pure come sapete chiediamo di affrontare su un piano strutturale", ha detto il presidente del Consiglio. (Beb)