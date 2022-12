Iraq-Svizzera: ministro Esteri riceve nuova ambasciatrice Georgieva, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, ha ricevuto a Baghdad la nuova ambasciatrice di Svizzera Amelia Georgieva per discutere delle relazioni bilaterali e delle modalità per rafforzare la cooperazione. Lo ha reso noto una dichiarazione del ministero degli Esteri diffusa dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Hussein ha espresso la disponibilità del ministero a fornire “tutto il sostegno necessario alla rappresentanza diplomatica”, ha evidenziato la necessità di riattivare gli accordi conclusi in precedenza tra i due Paesi e ha invitato le imprese svizzere a investire nel Paese mediorientale. (Res)