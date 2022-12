Regno Unito: Hunt vuole prolungare aiuti energetici mirati per tutte le aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Jeremy Hunt, sta esplorando i piani per continuare a fornire a tutte le imprese britanniche aiuti energetici una volta trascorso l'inverno. Si tratterebbe di una rottura con l'attuale politica del governo del Regno Unito che intende limitare tali aiuti alle "industrie vulnerabili" dopo marzo. Il potenziale cambiamento nel pacchetto di sostegno del governo per le imprese, che il quotidiano "Financial Times" afferma essere in fase di discussione attiva, comporterebbe il passaggio ad aiuti mirati, ma sarebbe fissato a un livello inferiore rispetto all'attuale pacchetto energetico aziendale della durata di sei mesi. Tali discussioni riflettono timori più ampi che la crisi energetica sia destinata a continuare ben oltre la primavera, con alcuni analisti che avvertono che il prossimo inverno potrebbe rivelarsi un test ancora più duro per le infrastrutture e le imprese del Regno Unito. (Rel)