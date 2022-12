Russia: forniture di gas russo alla Cina aumentate del 173 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di gas russo alla Cina nei primi dieci mesi del 2022 sono aumentate del 173 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Russia, Zhang Hanhui, secondo cui "la situazione attuale mostra una nuova prospettiva della cooperazione russo-cinese". "Siamo pronti a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore del gas sulla base del reciproco vantaggio per promuovere lo sviluppo stabile del mercato energetico globale e affrontare il problema dei cambiamenti climatici", ha affermato Hanhui. L'ambasciatore ha anche sottolineato che la Cina "non permetterà mai alle forze esterne di interferire nella cooperazione energetica" con la Russia. (Rum)