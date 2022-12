Indonesia-Singapore: Giacarta ratifica accordo di estradizione dei ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Singapore ha ratificato oggi un accordo relativo all'estradizione di ricercati a Singapore, il secondo di due accordi bilaterali concordati dai due Paesi circa 15 anni fa, ma mai entrati in vigore. Il 6 dicembre scorso il parlamento indonesiano aveva ratificato l'Accordo di cooperazione nel campo della difesa, che consentirà alle forze armate di Singapore di prendere parte a esercitazioni in territorio indonesiano nel rispetto della reciproca sovranità. Gli accordi erano stati concordati dai due Paesi ad aprile 2007, ma Giacarta non li aveva mai ratificati. Il primo ministro si Singapore Lee Hsien Loong e il presidente indonesiano Joko Widodo avevano ribadito la volontà di adottare i due accordi. L'accordo sull'estradizione è stato modificato su richiesta dell'Indonesia, per estenderne la validità retroattiva da 15 a 18 anni. (Fim)