Ue-Singapore: annunciato nuovo accordo di partenariato digitale

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, hanno annunciato ieri a Bruxelles un nuovo accordo di Partenariato digitale che espanderà la cooperazione bilaterale in ambiti quali la sicurezza nello scambio dei dati e l'adozione di soluzioni digitali per la resistenza delle catene di fornitura. L'accordo, che secondo i due leader potrebbe contribuire a cambiare il volto delle rispettive economie, poggia sulla cooperazione già consolidata in materia di commercio, ricerca e tecnologia: "In un momento di tumulto e cambiamento, compiamo un altro importante passo per approfondire il nostro partenariato strategico a beneficio dei nostri cittadini, consumatori e aziende", afferma una dichiarazione congiunta. Il Partenariato digitale Ue-Singapore era stato proposto a dicembre dello scorso anno, durante un incontro bilaterale nell'ambito dell'Accordo di libero scambio Ue-Singapore. Il nuovo partenariato interesserà aree quali la facilitazione del commercio digitale, il flusso sicuro di dati e l'innovazione, la fiducia digitale, gli standard comuni, le competenze professionali e la trasformazione digitali di attività economiche e servizi. L'accordo punta anche ad agevolare gli sforzi congiunti tesi a consolidare le catene di fornitura e promuovere nuovi motori di crescita come 5G e 6G, intelligenza artificiale e identità digitali. (segue) (Fim)