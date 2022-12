Ue-Singapore: annunciato nuovo accordo di partenariato digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì Lee ha incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Kiel. I due leader hanno assistito al battesimo dei sottomarini Impeccable e Illustrious, destinati alla Marina militare di Singapore. Le due unità fanno parte di una commessa di quattro esemplari della classe 218SG la cui costruzione è stata assegnata a Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. Durante la cerimonia, sia Scholz sia Lee hanno sottolineato l’espansione della cooperazione tra i rispettivi Paesi. Per Scholz, la fornitura invia un chiaro segnale sull’affidabilità della Germania nei confronti dei propri partner. Il cancelliere ha ricordato anche l’importanza d Singapore, che si trova in una posizione strategica per le rotte di navigazione, da cui dipendono le catene di fornitura internazionali. (Fim)