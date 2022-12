Corea del Sud: allerta a Seul in vista di forti nevicate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nina, rara anomalia meteorologica che si presenta a intervalli di circa 5 anni, ha investito l'Asia Nord-occidentale, facendo precipitare le temperature in una tra le regioni più popolose del pianeta proprio in concomitanza con la grave crisi globale dei prezzi dell'energia. Nelle prossime settimane Cina, Giappone e Corea del Sud faranno i conti con temperature gelide, secondo le previsioni formulate dai Centri Usa per le previsioni meteorologiche. Per quanto riguarda il Giappone, alcune aree dell'Hokkaido potrebbero sperimentare la prossima settimana temperature sino a 10 gradi sotto zero, mentre a Hulunbuir, città nella regione cinese della Mongolia Interna, la colonnina di mercurio potrebbe toccare addirittura meno 36 gradi Celsius. L'ondata di freddo che colpisce l'Asia giunge in contemporanea con un flusso di vento artico che ha investito il Nord Europa, causando nevicate abbondanti in Germania e Regno Unito, dove sono state registrate le temperature più basse da 12 anni a questa parte. Il crollo generalizzato delle temperature rischia di tradursi in un ulteriore aumento dei prezzi del gas naturale liquefatto, che dopo il picco toccato ad agosto è tornato a crescere dalla metà del mese scorso. (Git)