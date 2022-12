Usa-Mozambico: Blinken incontra il presidente Nyusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha incontrato il presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Nyusi, a margine del summit Usa-Africa che si è tenuto in questi giorni a Washington. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due interlocutori hanno discusso le comuni priorità in ambito globale e regionale, a cominciare dalla cooperazione nel corso del primo, storico mandato del Mozambico al Consiglio di sicurezza Onu, nel 2023-2024. Blinken e Nyusi hanno inoltre riaffermato il partenariato strategico tra i rispettivi Paesi per la promozione "della pace, della stabilità e della sicurezza sanitaria globale". (Was)