Energia: prima spedizione di ammoniaca blu arriva in Corea del Sud dall’Arabia Saudita

- La prima spedizione commerciale al mondo di ammoniaca blu a basse emissioni di carbonio è arrivata in Corea del Sud dall'Arabia Saudita. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che la nave Seasurfer, salpata lo scorso 29 novembre, è arrivata presso il porto sudcoreano di Ulsan con un carico di 25 mila tonnellate. In occasione dell'arrivo della nave, i rappresentanti delle società saudite Saudi Basic Industries Corporation Agri-Nutrients e Aramco hanno incontrato i dirigenti della sudcoreana Fine Chemicals. "Attraverso collaborazioni come quelle con Sabic e Aramco, l'Arabia Saudita sta lavorando per diventare il più grande esportatore mondiale di idrogeno pulito entro il 2030”, ha affermato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman. (Res)