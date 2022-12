Imprese: Musk ha venduto azioni di Tesla per 3,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha venduto un'altra quota multimiliardaria della sua partecipazione azionaria all'azienda produttrice di auto elettriche. Lo riferisce l'agenzia economica "Bloomberg", secondo cui tra il 12 e il 14 dicembre scorsi Musk ha venduto azioni di Tesla per 3,58 miliardi di dollari. Tra aprile e novembre scorsi Musk aveva venduto altri tre pacchetti di azioni del valore di 8,7, 7 e 4 miliardi di dollari, presumibilmente per finanziare la dispendiosa acquisizione del social media Twitter, un affare da 44 miliardi di dollari. Dopo l'operazione effettuata all'inizio di questa settimana, la quota del capitale azionario di Tesla detenuta da Musk dovrebbe ammontare a circa 66 miliardi di dollari. (Was)