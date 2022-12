Myanmar: fallito tentativo della giunta di sostituire inviato all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar non è riuscito a sostituire l'inviato del Paese alle Nazioni Unite, Kyaw Moe Tun, che era stato nominato dal governo democratico di quel Paese prima del golpe verificatosi a febbraio dello scorso anno. Lo riferiscono fonti anonime citate dal quotidiano "Nikkei", secondo cui un comitato per le credenziali di nove membri , che include rappresentanti di Russia, Cina e Stati Uniti, ha deciso di rinviare la decisione relativa alla rappresentanza del Myanmar, lasciando in carica almeno per il momento l'attuale inviato birmano. Secondo le fonti citate dal quotidiano, la decisione potrebbe essere annunciata ufficialmente domani. Kyaw Moe Tun è stato nominato alla fine del 2020 dal governo della Lega nazionale per la democrazia della consigliera di Stato deposta Aung san Suu Kyi, pochi mesi prima del golpe militare che ha portato al potere il capo delle forze armate, generale Min Aung Hlaing. Il comitato per le credenziali Onu aveva già rinviato la decisione in merito alla rappresentanza del Myanmar lo scorso anno. (Git)