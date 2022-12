Ucraina: milizia Luhansk, forze di Kiev preparano difesa a Svatove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine si stanno preparando per la difesa nella direzione di Svatove, nella regione ucraina di Luhansk. Lo ha riferito in un’intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti” l'ufficiale della milizia popolare pro-russa Andrej Marochko. "Nell'area della località di Stelmahivka, a nord-ovest di Svatove, abbiamo notato lavori d’ingegneria per la costruzione di nuove fortificazioni", ha detto Marochko, secondo cui le operazioni mostrano come le forze ucraine si aspettino avanzate russe in quella direzione. (Rum)