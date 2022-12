Arabia Saudita: sventato tentativo contrabbando sostanze stupefacenti, 421 gli arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le autorità dell’Arabia Saudita hanno sventato un tentativo di contrabbando di oltre 52 tonnellate di khat - pianta africana che diversi Paesi tra cui l'Italia classificano come sostanza stupefacente – insieme a 807 chilogrammi di hashish narcotico, più di 475.000 compresse soggette alla regolamentazione per la circolazione medica e oltre 145.000 compresse di anfetamine. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della Direzione generale delle guardie di frontiera, colonnello Misfer al Quraini, citato dall'agenzia di stampa saudita "Spa", specificando che l’operazione è stata condotta dalle guardie di frontiera nelle regioni di Najran, Jizan, Asir e ai confini settentrionali del regno saudita. Inoltre, sono stati arrestati 421 individui in relazione al contrabbando di nazionalità saudita, yemenita, etiope ed irachena, verso cui sono state avviate le necessarie procedure legali.(Res)