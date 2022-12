Usa: maltempo, in Louisiana allerta tornado e almeno tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte in Louisiana a causa di incidenti legati al maltempo che sta interessando la regione, dopo che le autorità hanno diffuso un’allerta tornado per New Orleans e una serie di altre città. Stando al dipartimento della Salute dello Stato, una delle tre persone sarebbe deceduta dopo che il tornado ha colpito la sua abitazione, distruggendola. Al momento, l’area interessata dall’allerta tornado conta circa due milioni di persone. (Was)