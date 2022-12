Usa: Covid, scontro a distanza tra DeSantis e Fauci sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, e l'infettivologo Anthony Fauci, consulente medico uscente della Casa Bianca per la risposta alla pandemia, hanno polemizzato a distanza in merito all'opportunità di una indagine in merito alle dinamiche della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19. DeSantis ha annunciato martedì 13 dicembre di aver presentato una petizione per una indagine in merito a presunti "crimini e malefatte" ai danni dei cittadini della Florida "relativi allo sviluppo, promozione e distribuzione dei vaccini". Il governatore ha anche illustrato piani per l'istituzione di un "Comitato sull'integrità della salute pubblica", che dovrebbe fare da contraltare ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc): agenzia federale che secondo il governatore avrebbe perduto negli ultimi due anni ogni credibilità scientifica. "Il governo federale, le associazioni mediche e altri esperti hanno creato la narrativa secondo cui ricevere il vaccino contro il Covid-19 sarebbe una scelta etica e un dovere civico, e che scegliere di non vaccinarsi (...) sia egoistico e dannoso per gli altri", ha dichiarato DeSantis. Secondo il governatore, tale percezione sarebbe stata creata da figure pubbliche e aziende farmaceutiche per trarne "benefici finanziari". (segue) (Was)