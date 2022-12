Usa: Covid, scontro a distanza tra DeSantis e Fauci sui vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai Cdc, secondo il governatore "quanto affermano a questo punto non vale la carta su cui è scritto. La loro sola funzione è di promuovere narrative". Alle affermazioni del governatore ha risposto ieri Fauci: "Non ho idea di cosa voglia ottenere", ha affermato l'infettivologo. "Abbiamo un vaccino che è inequivocabilmente altamente efficace e sicuro, che ha salvato letteralmente milioni di vite". Fauci ha citato una ricerca del Commonwealth Fund che attribuisce ai vaccini a mRna di aver salvato 3,2 milioni di vite negli Stati Uniti. "Sono farmaci salvavita. (...) sono stati politicizzati, e questo è davvero costato delle vite", ha sostenuto l'infettivologo. (Was)