Imprese: Thailandia, Toyota e Cp Group lanciano progetto nel campo dell'idrogeno

- Toyota Motor e il conglomerato thailandese Charoen Pokphand Group (Cp Group) collaboreranno a un processo per la trasformazione di rifiuti agricoli in idrogeno per auto a celle di combustibile. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui il costruttore di automobili giapponese, che negli ultimi anni ha espresso a più riprese scetticismo in merito alla praticabilità della transizione alla mobilità elettrica, intende dimostrare come proprio l'elettromobilità non sia "l'unica opzione" percorribile per conseguire la neutralità carbonica. il progetto, annunciato ieri, risponde anche ai piani di Toyota per consolidare la propria presenza in Thailandia, rispondendo all'offensiva locale del costruttore cinese Byd e di Tesla. Cp è il primo gruppo industriale della Thailandia per volume d'affari e opera in molteplici settori, incluse le vendite al dettaglio, la distribuzione e l'agricoltura. (Git)