Usa: immigrazione, governo federale fa causa all'Arizona per il muro di fortuna al confine

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ieri di aver intentato causa al governatore uscente dell'Arizona Doug Ducey, in risposta alla sua decisione di costruire un muro di fortuna al confine con il Messico per tentare di arrestare il flusso di migranti dal Centro America. Secondo l'amministrazione del presidente Joe Biden, il muro, realizzato accostando e sovrapponendo container lungo alcuni tratti del confine meridionale dello Stato, occupa abusivamente terreni federali. Il dipartimento di Giustizia ha chiesto alla corte federale distrettuale dell'Arizona una "ingiunzione immediata" per il blocco dei lavori di realizzazione della barriera, e la rimozione dei container già collocati al confine. Il governatore repubblicano uscente dell'Arizona ha ordinato la costruzione della barriera al dipartimento Statale delle Emergenze e degli affari militari lo scorso agosto, in risposta al flusso senza precedenti di attraversamenti illegali del confine registrato nel corso del 2022. L'ufficio di Ducey ha risposto all'azione legale della Casa Bianca affermando di essere "sempre stato pronto a cooperare col governo federale per la costruzione di un muro di confine". Lo scorso ottobre lo stesso Ducey aveva intentato causa al dipartimento dell'Agricoltura e ad altre agenzie federali per ottenere l'autorizzazione ad erigere la barriera, che a suo dire "è sempre stata concepita come una soluzione temporanea". La democratica Katy Hobbs, vincitrice delle recenti elezioni governatoriali in Arizona, si è già detta contraria all'iniziativa del governatore uscente, sostenendo che nuoccia all'ambiente e che non sia efficace nel contrastare gli ingressi illegali. (Was)