Giappone: tassazione e Difesa, premier Kishida corregge dichiarazioni

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha ritrattato una dichiarazione formulata la scorsa settimana in merito alla "responsabilità" dei cittadini giapponesi di finanziare il consistente aumento del bilancio della Difesa voluto dal governo in carica. Nei giorni scorsi le dichiarazioni del premier hanno innescato polemiche su Twitter e persino all'interno del suo stesso governo. Toshimitsu Motegi, segretario generale del Partito liberaldemocratico (Ldp) - principale partito di governo - ha corretto il tiro a nome del capo del governo, affermando durante una conferenza stampa che il premier intendeva esprimere "la responsabilità per i cittadini che vivono in questa epoca di farsi maggiormente carico" delle esigenze di sicurezza. La controversa dichiarazione del premier era contenuta nei verbali ufficiali di un incontro dei vertici dell'Ldp, che dopo le polemiche sono stati emendati sostituendo al termine "cittadini" la locuzione "tutti noi". (segue) (Git)