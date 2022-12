Giappone: tassazione e Difesa, premier Kishida corregge dichiarazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida ha dovuto far fronte negli ultimi giorni a inusuali espressioni di aperto dissenso in seno al suo governo, dopo l'annuncio del premier di voler procedere all'inasprimento della pressione fiscale per finanziare un aumento senza precedenti del bilancio della Difesa. Tra gli esponenti del governo che hanno criticato più apertamente Kishida figura la ministra incaricata della Sicurezza economica, Sanae Takaichi, che in un recente messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ha dichiarato di "non comprendere le intenzioni del primo ministro, nel formulare proprio in questo momento commenti che scoraggiano la crescita dei salari". Takaichi ha fatto riferimento alla concreta possibilità di finanziare il bilancio della Difesa con un aumento della tassazione sul reddito delle imprese, proprio mentre a queste ultime si chiede di aumentare sensibilmente le retribuzioni dei dipendenti per aiutare le famiglie a far fronte all'inflazione. Lunedì la ministra ha rincarato la dose, accusando di fatto il primo ministro di non essere stato abbastanza sincero coi cittadini giapponesi in merito all'onere fiscale comportato dalle ambizioni di riarmo formulate dal governo. Il giorno successivo, Takaichi ha rifiutato di ritrattare le proprie critiche: "Non ho detto nulla di sbagliato. Il primo ministro ha il potere di scegliere il proprio gabinetto. Se deciderà di licenziarmi, così sia", ha combattivamente affermato la ministra. La presa di posizione di Takaichi è sintomatica di forti tensioni all'interno del governo e del Partito liberaldemocratico, di cui Kishida fatica a mantenere la compattezza, anche a seguito dell'assassinio a luglio dell'ex premier Shinzo Abe, figura di ineguagliata statura politica all'interno del fronte conservatore giapponese. (segue) (Git)