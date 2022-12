Giappone: tassazione e Difesa, premier Kishida corregge dichiarazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo giapponese ha annunciato la scorsa settimana che il governo intende aumentare le tasse per ottenere ulteriori entrate pari a mille miliardi di yen (7,3 miliardi di dollari) ogni anno a partire dall'anno fiscale 2027, a copertura di un quarto dei fondi necessari a raddoppiare il bilancio nazionale della Difesa. "E' necessario assicurarci oltre mille miliardi di yen attraverso misure fiscali, e dobbiamo chiedere la cooperazione (del Paese)", ha affermato Kishida nel corso di una riunione tra ministri del governo e parlamentari della maggioranza. Il premier ha confermato che non ci saranno aumenti della pressione fiscale il prossimo anno, e ha precisato che il governo non aumenterà la tassazione sui redditi, considerata la situazione di stress economico già affrontata dalle famiglie del Paese. Un'alternativa già discussa, e che appare probabile alla luce delle ultime dichiarazioni del capo del Governo, è un aumento della tassazione sulle imprese. (segue) (Git)