Università: Bernini incontra sindacati, oggi apriamo tavolo lavoro

21 luglio 2021

- Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, questo pomeriggio, ha presieduto il tavolo con le organizzazioni sindacali. Al centro del confronto - si legge in una nota - la valorizzazione del personale in servizio presso gli Enti di ricerca e gli Atenei, il modello dell’offerta formativa universitaria, le progressioni di carriera di docenti e ricercatori, il rilancio dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Nel corso dell'incontro - presso la sede del Mur - è stata condivisa la necessità di dar vita a occasioni periodiche di confronto e attivare tavoli tematici di lavoro. Il ministro Bernini ha espresso soddisfazione per questa “prima occasione di dialogo. Oggi - ha aggiunto - abbiamo voluto aprire un tavolo operativo, concreto, fattivo. Con questo incontro vogliamo avviare un metodo di lavoro condiviso. Il nostro obiettivo è non solo quello di dare risposte agli ambiti dell’Università, della Ricerca e dell’Afam, ma anche di riuscire a scrivere una pagina di buona amministrazione". (Com)