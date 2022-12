Qatar-Francia: emiro Al Thani riceve presidente Macron, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto, questa sera, il presidente francese Emmanuel Macron, recatosi nel Paese del Golfo per assistere alla semifinale dei Mondiali di calcio Francia-Marocco. Lo riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, precisando che durante l’incontro, svoltosi allo stadio Al Bayt, il capo dell’Eliseo si è congratulato con l’emiro qatariota per la buona organizzazione del torneo sportivo, augurando successo alle squadre che si sono qualificate per le fasi finali. Macron e l’emiro Al Thani hanno poi passato in rassegna le relazioni che legano Francia e Qatar e discusso i modi per rafforzarle. L’attenzione è stata poi rivolta ad una serie di questioni di mutuo interesse a livello regionale e internazionale. (Res)