Ucraina: presidente turco Erdogan, continuiamo a dialogare con Mosca e Kiev

- La Turchia continua a tenere colloqui sia con la Russia sia con l’Ucraina per porre fine alla guerra in corso. Lo ha affermato, oggi, il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan nel corso del vertice trilaterale tra Turchia, Azerbaigian e Turkmenistan. “Abbiamo visto con l’accordo sul grano e con lo scambio di prigionieri come la strada per la pace possa essere spianata se viene data un'opportunità alla diplomazia", ha affermato il presidente turco ripreso dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, aggiungendo: "Continuiamo i nostri colloqui con (il presidente russo Vladimir) Putin e (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky in questa direzione. Si spera di raggiungere prima un cessate il fuoco e poi una pace duratura nella nostra regione". "Ho affermato fin dall'inizio che una pace giusta può essere stabilita solo attraverso il dialogo. Fin dal primo giorno, abbiamo compiuto sforzi sinceri a livello bilaterale e di altro tipo per fermare lo spargimento di sangue e porre fine ai conflitti", ha detto Erdogan.(Res)