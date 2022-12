© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'Assemblea Nazionale Generale di Confagricoltura 2022: Persone, Agricoltura, Ambiente. Villa Aurelia, largo Porta San Pancrazio, 1-2. (ore 10:00).- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Roma silenziosa bellezza. La città eterna mai vista prima" realizzato da Webuild e Vive - Vittoriano e Palazzo Venezia con il patrocinio di Roma Capitale. Palazzo Venezia, Sala del Refettorio. (ore 11:30).- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori il regolamento sui beni immobili del patrimonio capitolino, le linee guida per il rilancio di via Veneto e diverse mozioni tra cui una delle opposizioni sulle retribuzioni dei lavoratori di Roma Metropolitane. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10:00-17:00).- Commissioni Cultura e Pnrr: Audizione della direttrice dell'Istituzione Biblioteche, dei Presidenti e dei Direttori dei municipi V e VII sui Poli Civici. Streaming (ore 9:00). (segue) (Rer)