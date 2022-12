Imprese: Enel avvia trattative in esclusiva con PPC per vendita tutte attività in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel S.p.A. annuncia di aver stipulato oggi un accordo di esclusiva con la società greca Public Power Corporation S.A. in relazione alla potenziale cessione di tutte le partecipazioni detenute dal gruppo Enel in Romania (Asset Target). E' quanto si legge in una nota. Durante il periodo di esclusiva, fino alla fine di gennaio 2023, le parti negozieranno la documentazione relativa all’operazione e PPC effettuerà un'adeguata due diligence sugli Asset Target; al termine di tale due diligence, il Consiglio di amministrazione di PPC determinerà se quest’ultima presenterà un'offerta vincolante a Enel. Le parti provvederanno ad informare il mercato qualora dovessero stipulare un accordo vincolante in merito all’operazione. (Com)