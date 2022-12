Usa: Texas, governatore chiede indagine su ruolo delle Ong nell’arrivo di migranti dal Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha chiesto al procuratore generale dello Stato, Ken Paxton, di avviare una indagine sulle organizzazioni non governative presenti sul territorio, che a suo dire avrebbero fornito assistenza ai migranti per entrare illegalmente negli Stati Uniti passando dal confine con il Messico. In una lettera al procuratore generale, Abbott ha affermato che il numero dei migranti illegali in arrivo dal Messico è “ai massimi storici: solamente nella giornata di domenica ne sono arrivati 2.600”. Nel documento, il governatore ha attaccato apertamente il governo federale, che a suo dire sarebbe responsabile della attuale situazione al confine. “Il peso di gestire questa crisi non dovrebbe ricadere solamente sul Texas, e il governo federale non è riuscito a risolvere questo problema”, ha scritto. (Was)