Usa-Egitto: Blinken incontra Al Sisi, focus su stabilità regionale e diritti umani

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, nel quadro del summit dei leader Usa-Africa. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ribadito l’impegno di Washington a portare avanti la relazione con Il Cairo, elogiando le autorità egiziane per l’efficiente organizzazione della Cop27. Particolare attenzione è stata dedicata alla stabilità regionale e alla partnership nel campo della difesa e della sicurezza. Blinken ha anche ribadito nuovamente l’importanza di una soluzione diplomatica alla disputa sulla Diga della rinascita, che metta d’accordo tutte le parti coinvolte. Infine, il segretario di Stato ha ribadito che il rispetto dei diritti umani rappresenta una condizione importante per il proseguimento della cooperazione tra i due Paesi. (Was)