Camera: domani audizioni esperti su concessione benefici penitenziari

- Domani giovedì 15 dicembre, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 705, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto legge numero 162 del 2022, recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali", svolge le audizioni, in videoconferenza: ore 14:20 Mitja Gialuz, professore ordinario di diritto processuale penale dell'Università di Genova; ore 14:40 Enrico Infante, sostituto procuratore presso il Tribunale di Foggia; ore 15 Marco Patarnello, magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Roma; ore 15:20 Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo; ore 15:40 Guido Salvini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano; ore 16 Salvatore Curreri, professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico comparato presso l'Università di Enna "Kore". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (segue) (Com)