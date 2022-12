Expo 2030: Tajani, sostenere candidatura Roma, concorrenza è forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna sostenere "la candidatura di Roma ad Expo 2030. Ci sono competitor che ci possono mettere in difficoltà come Odessa. Noi contiamo di arrivare alla finale, ce la stiamo mettendo tutta, tutto il sistema Italia si sta muovendo ma non è una partita facile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al dibattito "Roma Locomotiva d'Italia", incontro organizzato dal quotidiano "Il Tempo", presso Palazzo Wedekind a Roma. (Rer)