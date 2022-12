© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio cooperativo nei rapporti transatlantici non esclude che l'Europa agisca a supporto della propria industria, anche "alla luce degli attuali eventi quali l'Inflation Reduction Act americano". È quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue in vista del Consiglio europeo di domani, in cui è prevista una discussione sulle relazioni transatlantiche. (Beb)