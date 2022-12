© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Conferenza stampa Wizz Air Malta per importante annuncio della compagnia aerea che riguarderà la sua espansione nell'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino. Rose Garden Palace, via Boncompagni 19, Roma (10:30).- Nona Edizione Premio Omar. Cerimonia di premiazione per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari. Acquario Romano (ore 16:30). (Rer)