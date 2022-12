Brasile: futuro ministro Esteri indica ambasciatrice come vice, prima volta per una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha indicato l'ambasciatrice Maria Laura Rocha come segretario generale dell'Itamaraty. Sarà la prima volta che una donna coprirà l'incarico di numero due del ministero. Rocha, diplomatica di carriera dal 1978, è ambasciatrice in Romania, dopo aver ricoperto lo stesso incarico in Ungheria e in precedenza è stata anche capo di gabinetto del ministero. E' stata inoltre, rappresentante permanente del Brasile presso l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e delegato permanente presso le Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura. (Brb)