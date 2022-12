Usa: Powell (Fed), rialzi dei tassi continueranno fino a che inflazione non tornerà al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve continuerà ad incrementare i tassi di interesse fino a che l’inflazione non sarà rientrata entro la soglia del due per cento. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, durante una conferenza stampa organizzata al termine della riunione odierna del consiglio direttivo, che ha approvato un nuovo rialzo pari a mezzo punto percentuale. “Le decisioni su eventuali incrementi vengono prese di volta in volta, in base al percorso che sta seguendo il tasso di inflazione e in base alle attuali condizioni dei mercati finanziari: al momento, anche con le misure annunciate oggi, non è ancora abbastanza”, ha detto. (Was)