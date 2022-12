Mondiali: termina il sogno del Marocco, ma il Paese “ha fatto la storia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la Francia ad affrontare l’Argentina alla finale dei Mondiali di calcio ospitati in Qatar, dopo aver battuto il Marocco 2-0. Tuttavia, evidenziano i media marocchini, la nazionale del Marocco, la prima nel mondo arabo ed africano ad essere arrivata in semifinale, “ha fatto la storia” indipendentemente dal risultato di questa sera, “dando energia ad altri sfavoriti per i Mondiali futuri”. Come evidenziato dalla stampa marocchina, superare un girone che comprendeva Belgio e Croazia, e poi vincere contro Spagna e Portogallo, ha fatto sì che il Marocco possa diventare fonte di ispirazione per le squadre africane, arabe e asiatiche che cercano di porre fine al dominio europeo e sudamericano sul calcio globale. Nel frattempo, continuano i timori di possibili disordini da parte dei tifosi. Parigi ha dispiegato circa 5.000 agenti di polizia nelle strade francesi e altri 20.000 sono in preparazione. (Mar)