Ecuador: Lasso annuncia prestito da 650 milioni di euro dal Fondo monetario internazionale

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato che il Paese riceverà un prestito da 650 milioni di euro da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il denaro dovrà essere destinato a politiche sociali. "Questo è l'Ecuador dell'incontro. Un Paese che genera fiducia internazionale perché sa gestire in modo efficiente e trasparente il denaro. Conti in ordine e politiche sociali", ha scritto il presidente ecuadoriano in un tweet. Secondo la vicedirettrice generale dell'Fmi, Antoinette Monsio Sayeh, l'Ecuador "ha raggiunto un traguardo importante", poiché le sue azioni hanno contribuito a "mitigare gli effetti socioeconomici della pandemia". Il ministro dell'Economia e delle finanze, Simon Cueva, aveva anticipato a giugno che l'Ecuador avrebbe ricevuto il prestito se avesse soddisfatto alcune condizioni, aggiungendo che i fondi sarebbero stati utilizzati per politiche sociali, infrastrutture, sicurezza e lotta contro la malnutrizione infantile. (Brb)