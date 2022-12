Ciad: alluvioni, Usa annunciano aiuti umanitari per 2,5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato un pacchetto di aiuti umanitari da 2,5 milioni di dollari per aiutare le autorità del Ciad a riparare i danni provocati dalle alluvioni che hanno colpito il Paese a partire da questa estate. In una nota, l’Agenzia ha ricordato che la stagione delle piogge ha generato un totale di 190 mila sfollati in tutto il Paese, oltre a danni significativi alle infrastrutture e ai campi coltivati. I nuovi aiuti portano il totale dell’assistenza garantita da Usaid al Ciad nel 2022 a 73,6 milioni di dollari. (Was)