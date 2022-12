Usa: Casa Bianca, riunione con rappresentanti di 10 Stati sui prezzi delle abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha organizzato una riunione dedicata all’accessibilità all’acquisto di abitazioni residenziali a livello federale, a cui hanno partecipato rappresentanti del Consiglio nazionale per l’economia, del Consiglio per la politica domestica e dell’ufficio per gli affari intergovernativi. Alla riunione, riferisce una nota, hanno preso parte anche i rappresentanti democratici e repubblicani di dieci Stati: California, Oregon, Pennsylvania, Maine, Washington, Massachusetts, Minnesota, Hawaii, Colorado e Michigan. “Abbassare i costi in capo alle famiglie rimane una priorità per il presidente Joe Biden, che ad ottobre ha annunciato un piano d’azione dedicato proprio a rafforzare l’accessibilità all’acquisto di abitazioni residenziali”, si legge nella nota pubblicata al termine della riunione. I rappresentanti della Casa Bianca hanno anche ribadito l’impegno a lavorare con le autorità statali e locali per raggiungere questo obiettivo, mentre i leader politici presenti hanno condiviso le proprie idee sulle prossime misure da mettere in campo. (Was)