Usa-Ghana: Blinken incontra presidente Addo, focus su sicurezza e investimenti

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il presidente del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, nel quadro del summit dei leader Usa-Africa. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità di Dakar per la collaborazione mostrata nei confronti degli Stati Uniti e del Consiglio per la sicurezza nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata al comune impegno di promuovere investimenti, crescita economica e sicurezza nell’Africa occidentale. (Was)