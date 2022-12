Difesa: il "Nato Multinational Battle Group Bulgaria" consegue la piena capacità operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Congratulazioni al personale del Nato Multinational Battle Group Bulgaria, a guida italiana, per aver raggiunto la piena capacità operativa. "È un importante contributo per il rafforzamento della postura difensiva di presenza e deterrenza lungo il fianco sud est dell'Alleanza", così il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione del raggiungimento dell'importante traguardo da parte del contingente. Stando a quanto riferisce il ministero della Difesa in un comunicato, il "Multinational Battle Group Bulgaria", costituito su base dell'82mo reggimento di fanteria Torino della Brigata Pinerolo dell'Esercito italiano, ha raggiunto la "piena capacità operativa" al termine dell'esercitazione "Strike Back". “Ancora una volta le Forze armate italiane, in piena sinergia con alleati e partner, si sono dimostrate prezioso strumento a garanzia della stabilità internazionale evidenziando comprovate capacità e apprezzata leadership", ha precisato il ministro. (segue) (Com)