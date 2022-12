Asili: Frassinetti, ritardi dovuti a governo precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Oggi la collega Boschi nel question time in commissione Cultura alla Camera sugli asili nido e le scuole dell'infanzia ha accusato il governo di presunti tagli. Dimentica però di dire che se ci sono stati ritardi sui tempi di realizzazione degli obiettivi è colpa del governo precedente. Infatti il cronoprogramma era fissato a marzo 2022 molto prima che questo governo si insediasse. Il nostro governo invece ha messo in atto numerose iniziative proprio per recuperare il tempo perduto". Lo dichiara il sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, Paola Frassinetti. (Com)