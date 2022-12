© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla presentazione dei risultati della campagna di screening colon-retto alla presenza del presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti e del direttore generale della Asl Roma 6, Cristiano Camponi. L'evento si svolge presso l'aula Magna dell'ospedale dei Castelli ad Ariccia. (ore 10:00)- L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa al convegno dal titolo: 'Prevenzione, monitoraggio e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (Ica). L'evento si svolge presso l'aula Anfiteatro del Policlinico di Tor Vergata in viale Oxford, 81 a Roma. (ore 12:00).VARIE- Evento "10 anni di amore per l'Italia", iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia per festeggiare i dieci anni dalla nascita. Interverranno Paolo Trancassini, Coordinatore regionale Fd'I del Lazio, Marco Silvestroni, Coordinatore Fd'I di Roma provincia, Massimo Milani, Coordinatore Fd'I di Roma città, Fabrizio Ghera, Capogruppo Fd'I in Regione Lazio, Massimo Ferrarini, Capogruppo Fd'I della Città Metropolitana di Roma Capitale, Giovanni Quarzo, Capogruppo Fd'I Roma Capitale. Alle ore 16:30 il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà intervistato da Bruno Vespa. Alle ore 18:00, Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, sarà intervistato da Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di Panorama. Alle ore ore 19:00 ci sarà la tavola rotonda "Sovranità e sicurezza alimentare". Interverranno Orazio Schillaci, ministro della Salute, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Massimiliano Giansanti, presidente nazionale Confagricoltura, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Barbara Nappini, presidente di Slow Food, Maurizio Martina, vicedirettore Generale Fao. Chiuderà l'incontro l'intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Piazza del Popolo, Roma (15:00-20:30). (segue) (Rer)