Rpt - Ue: fonti Ue, Italia consapevole di centralità relazioni fra Mediterraneo ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rpt con titolo e testo corretto:L'Italia sostiene con convinzione la centralità delle relazioni europee con il vicinato meridionale, "consapevole dell'interconnessione profonda tra le due sponde del Mediterraneo e del proprio ruolo di cerniera e ponte energetico naturale tra Mediterraneo e Europa". È quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue in vista del Consiglio europeo di domani. "Tra i 27 Stati membri vi é la piena consapevolezza circa la priorità di un Mediterraneo stabile per la stabilità del continente", si legge nella nota. "L'impatto del conflitto in Ucraina sui Paesi del Nord Africa ha aumentato il rischio di instabilità, anche in termini di flussi migratori che, come riconosciuto dalla Commissione Europea, colpiscono significativamente la rotta del Mediterraneo centrale riconosciuta come prioritaria nel recente Piano d'Azione", prosegue il testo. Il Consiglio europeo di domani, conclude la nota stampa, "terrà una discussione strategica sul vicinato meridionale dell'Ue. La regione comprende dieci Paesi mediterranei non appartenenti all'Ue, tra cui Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia". (Beb)