Difesa: segretario Usa incontra presidente egiziano, focus su Iran e rispetto diritti umani

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, nel quadro del summit dei leader Usa-Africa in corso a Washington. Al centro del colloquio, riferisce una nota, il futuro della partnership tra i due Paesi nel campo della sicurezza, oltre alle principali sfide a livello globale. Particolare attenzione è stata dedicata alla minaccia rappresentata da Teheran, anche alla luce della fornitura di droni iraniani alla Russia nel quadro della guerra in Ucraina. Austin ha ringraziato le autorità egiziane per il loro contributo alla stabilità regionale, ribadendo la necessità di garantire un maggiore rispetto dei diritti umani. (Was)