Ue: fonti, guerra in Ucraina ha reso urgente rafforzamento capacità di difesa europee

- Al Consiglio europeo di domani, i leader dei Ventisette riaffermeranno l'importanza cruciale che rivestono le dimensione della sicurezza e della difesa per l'Unione europea. È quanto si apprende in vista del vertice di Bruxelles di domani. "La guerra russa in Ucraina ha reso evidente l'urgenza per l'Unione di avanzare verso l'autonomia strategica, come opportunità di rafforzare le capacità di difesa e quale pilastro europeo in complementarietà con la Nato", si legge nel testo. "Ragione per la quale è fondamentale dare impulso all'attuazione della Bussola Strategica, quale strumento di avanzamento dell'Ue verso una Politica di sicurezza e difesa comune", prosegue la nota. Secondo il governo italiano, "la guerra russa in Ucraina ha reso evidente per tutti i 27 Stati Membri la posta in gioco per l'Occidente, cioè l'avanzamento dell'Ue verso la capacità di provvedere alla sicurezza dei propri cittadini e di contribuire in modo adeguato alla Nato". (Beb)